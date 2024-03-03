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Spor

Milli para halterci Sibel Çam, Dünya Kupası'nın Dubai ayağında 2. oldu

Sibel Çam, Para Halter Dünya Kupası'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ayağında gümüş madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Milli para halterci Sibel Çam, Dünya Kupası'nın Dubai ayağında 2. oldu

Ankara

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Sibel, Dubai kentindeki organizasyonda kadınlar 73 kiloda yarıştı.

Sibel, 132 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

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