Milli para halterci Sibel Çam, Dünya Kupası'nın Dubai ayağında 2. oldu
Sibel Çam, Para Halter Dünya Kupası'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ayağında gümüş madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Sibel, Dubai kentindeki organizasyonda kadınlar 73 kiloda yarıştı.
Sibel, 132 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.