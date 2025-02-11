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Spor

Milli paletli yüzücülerden Salon Dünya Kupasında 3 altın, 2 bronz

18. Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Paletli Yüzme Salon Dünya Kupası Serisi birinci ayağında milli paletli yüzücüler, 3 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Arda Kentköy  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Milli paletli yüzücülerden Salon Dünya Kupasında 3 altın, 2 bronz

Ankara

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa’nın Aix en Provence şehrinde 7-9 Şubat tarihlerinde 17 ülkeden, 60 kulüp 314 sporcunun katılımıyla yapılan birinci ayak yarışlarında Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü paletli yüzme sporcuları mücadele etti.

Eşref Esen ve Özkan İlhan’ın antrenörlüğünde yarışan Ali Aras Ödüm, 800 ve 1500 metre su üstünde iki altın madalyaya aldı.

Berk Yavuz Aslan ise 400 metre çift palette kürsünün en üst basamağına çıktı.

1500 metre su üstü mücadelesini Ege Ulusoy 3. sırada bitirerek bronz madalya kazanırken Ege Ulusoy, Enes Suna, Deniz Vatansever ve Ali Aras Ödüm’den oluşan 4x100 metre su üstü bayrak takımı da organizasyonu üçüncü tamamladı.

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, madalyaların camiayı çok mutlu ettiğini ve gururlandırdığını kaydetti.

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