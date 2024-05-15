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Spor

Milli özel sporcular, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda madalya arayacak

Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı, Japonya'da düzenlenecek Dünya Para Atletizm Şampiyonası'na katılacak.

Muhammed Boztepe  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Milli özel sporcular, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda madalya arayacak

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kobe kentindeki organizasyonda Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Milli takımımıza güvenimiz tam. Sporcularımız, şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ve yurda döneceklerdir. Tüm kafilemizin yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

Organizasyon 25 Mayıs'ta sona erecek.

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