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Spor

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven yarın Monako'da piste çıkacak

Fatih Çakmak   | 20.05.2021
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven yarın Monako'da piste çıkacak

Ankara

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, yarın Monako'da Porsche Super Cup ilk yarışı için piste çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, sezona, Porsche Sprint Challenge Middle East Bahreyn serisinin ilk iki yarışını kazanarak iyi bir giriş yapan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, geçen hafta 2021 Porsche Carrera Cup Almanya'daki iki yarışta da podyuma çıktı.

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Monako'da Porsche Super Cup ilk yarışı için yarın TSİ 11.00'de sıralama turlarına çıkacak.

Ay-yıldızlı sporcu, 23 Mayıs Pazar günü ise Porsche Super Cup ilk yarışında Türkiye'yi temsil edecek.

Ayhancan Güven yarış öncesi yaptığı açıklamada, "Super Cup sezonu bu hafta sonu Monako'da açılıyor. Bu atmosferde yeniden yarışacak olmak çok özel ve buradan değerli puanlar ile ayrılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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