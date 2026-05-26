Milli okçular Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'ın "takım uyumu"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, kürsünün en üstünde yer alan Mete Gazoz ile Elif Berra Gökkır, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Gazoz, turnuvanın kendisi açısından güzel geçtiğini söyledi.

Bütün kategorilerde final sahasında madalya için yarıştıklarını dile getiren Gazoz, karışık takımda şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Gazoz, klasik yayda Elif Berra Gökkır gibi bronz madalya aldığını anımsattı.

"Elif Berra ile iyi bir ikili olduk"

Akdeniz Oyunları öncesinde performanslarını görme şansı yakaladıklarını belirten Gazoz, "Daha iyi olabilirdi ama sonuçlardan memnunuz. Mutluyum." dedi.

Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını aktaran Gazoz, "Elif Berra ile iyi bir ikili olduk. Çok iyi bir sporcu. Çok genç olmasına rağmen başarılı bir sporcu. Atış çizgisinde ve birbirimize olan güvenimiz çok iyi. Ben ona yüzde 100 güveniyorum, o da bana öyle. Zaten bu güven ve aramızdaki güzel iletişim olunca sonuç da kaçınılmaz oluyor. Hem Elif Berra hem de karışık takımımız için çok umutluyum. Karışık takımımızı çok güzel bir gelecek bekliyor. Kariyerim el verdikçe onunla beraber sahalarda olmak isterim." diye konuştu.

"Karışık takımlarda altın madalyayı aldığım için gururluyum"

Okçuluk milli takımının 19 yaşındaki sporcusu Elif Berra Gökkır da şampiyonanın kendisi adına güzel geçtiğini büyüklerde ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını aldığını ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Önünde çok Avrupa Şampiyonası olacağını ve altın madalyayı bireysel olarak almak istediğini anlatan Gökkır, "Karışık takımlarda altın madalyayı aldığım için gururluyum. Kariyerim için önemli bir basamağı atladım. Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar öncesinde benim için önemli bir özgüven oldu." ifadelerini kullandı.