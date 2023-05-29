Milli okçular, Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında yarışacak
Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağı, yarın sıralama atışlarıyla Hırvatistan'da başlayacak.
Ankara
Hırvatistan'ın Umag kasabasında düzenlenecek organizasyon, klasik ve makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye'yi yarışmada klasik yayda 8, makaralı yayda 6 olmak üzere 14 milli sporcu temsil edecek.
Avrupa Grand Prix'sinin ilk ayağına İngiltere ev sahipliği yapmıştı. Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde bronz madalya kazanmıştı.
Hırvatistan'da 3 Haziran'da sona erecek organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli okçular şunlar:
Klasik yay
Erkekler: Mete Gazoz, Samet Ak, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Kadınlar: Ezgi Başaran, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Gülnaz Büşranur Coşkun
Makaralı yay
Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız
Kadınlar: Hazal Burun, İpek Tomruk, Irmak YükselAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.