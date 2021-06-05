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Adana'da, plastik geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Spor

Milli okçu Yakup Yıldız makaralı yayda Avrupa şampiyonu oldu

Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde Yakup Yıldız, altın madalya kazandı.

Gülsem Adam   | 05.06.2021
Milli okçu Yakup Yıldız makaralı yayda Avrupa şampiyonu oldu Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Antalya

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Yakup Yıldız, Danimarkalı rakibi Mathias Fullerton ile karşılaştı.

Karşılaşmada rakibini 143-141 mağlup etmeyi başaran Yıldız, makaralı yayda Avrupa şampiyonu oldu.

Yıldız, AA muhabirine, kendisi için önemli bir müsabaka olduğunu, genç yaşta büyükler milli takıma girip burada gösterdiği performansla şampiyon olduğunu söyledi.

Çok mutlu olduğunu belirten Yıldız, "Benim için çok iyi oldu. Güzel güzel okumuzu attık ve şampiyon olduk." dedi.

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