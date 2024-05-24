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Spor

Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'deki Dünya Kupası'nda yarı finalde

Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'de devam eden Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Fatih Çakmak  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'deki Dünya Kupası'nda yarı finalde

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Yecheon kentinde düzenlenen Dünya Kupası 2. ayak yarışmasında klasik yay bireysel elemeleri yarı finale kadar tamamlandı.

Milli sporcu Muhammed Abdullah Yıldırmış, çeyrek finalde İtalyalı Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı final ve madalya atışları 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

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