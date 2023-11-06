Dolar
28.44
Euro
30.57
Altın
1,987.25
ETH/USDT
1,896.00
BTC/USDT
35,238.00
BIST 100
7,862.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Spor

Milli muaythai sporcuları, Akdeniz Şampiyonası'nı 19 madalyayla tamamladı

Türk sporcular, Akdeniz Muaythai Şampiyonası'nda 10'u altın, 19 madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Milli muaythai sporcuları, Akdeniz Şampiyonası'nı 19 madalyayla tamamladı

Ankara

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Loutraki kasabasında düzenlenen organizasyon sona erdi.

Büyükler, 23 yaş altı, gençler, yıldızlar, minikler ve veteranlar kategorilerinde yapılan müsabakalar sonucu 10 altın, 7 gümüş, 2 bronz madalya kazanan Türkiye, ülke sıralamasında Yunanistan'ın arkasında 2'nciliği elde etti.

Açıklamada federasyon başkanı Hasan Yıldız'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"2023'te Türk muaythaisi olarak altın yılımızı yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde başarılarla dolu bir yıl oldu. Yılı, 7-14 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ile Uluslararası Antalya Kupası'nda başarılarımızı taçlandırarak bitireceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Batı medyası Filistin'deki ​​​​​katliamı kamuoyunun dikkatinden kaçırmanın gayretine girişti
Bakan Göktaş: (Aile ve Gençlik Bankası) Gençlerimize, ailelerimize bir nevi can suyu da olacak
Yenilenen Bolu Dağı Tüneli yarın trafiğe açılıyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Kazak mevkidaşı Jaksilikov ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti protesto edildi

Benzer haberler

Milli muaythai sporcuları, Akdeniz Şampiyonası'nı 19 madalyayla tamamladı

Milli muaythai sporcuları, Akdeniz Şampiyonası'nı 19 madalyayla tamamladı

Kick boks ve muaythai branşında şampiyonlar yetiştiriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet