Dolar
26.90
Euro
29.65
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,873.00
BTC/USDT
29,287.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya'daki 8. ayağının ilk yarışını ikinci sırada bitirdi.

Halil İbrahim Avşar  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Ankara

Yağmur nedeniyle ıslanan Most Pisti'nde koşulan yarış 22 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Toprak, lastik tercihi nedeniyle yarışın başında 12. sıraya geriledi.

Pistin ilerleyen turlarda kurumaya başlamasıyla bu kez lastik avantajını ele geçiren Toprak, damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Yarışı Büyük Britanyalı Jonathan Rea kazanırken, İtalyan Danilo Petrucci ise üçüncü sırayı aldı.

Toprak, Çekya'daki ilk yarışı 12. sırada tamamlayan genel klasman lideri İspanyol Alvaro Bautista ile puan farkını 54'e indirdi.

Sürücüler klasmanında Bautista 395 puanla zirvede yer alırken, Toprak 341 puanla ikinci, Rea ise 226 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Baykar: Bayraktar TB2 İHA'lar Yeşil Vatan'ı tehlikelere karşı gökyüzünden izlemektedir
Büyükçekmece Gölü'nde kurumanın başladığı gözlendi
Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında Malatya'daki Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atıldı
Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da ağır hasarlı 10 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Benzer haberler

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da çifte zafere ulaştı

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci olarak kariyerinin 100. podyumuna ulaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet