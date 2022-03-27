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Spor

Milli motosikletçi İlayda'nın Avrupa Kadınlar Kupası'ndaki hedefi ilk 10'da yer almak

Geçen yıl Avrupa Kadınlar Kupası'nda yarışan ilk Türk kadın motosikletçi olan İlayda Yağmur Yılmaz'ın bu sezon hedefi ilk 10 içinde yer almak.

Fatih Çakmak   | 27.03.2022
Milli motosikletçi İlayda'nın Avrupa Kadınlar Kupası'ndaki hedefi ilk 10'da yer almak

Ankara

İlayda Yağmur Yılmaz, kadın motosiklet yarışlarının en büyüğü olarak nitelendirilen Avrupa Kadınlar Kupası'nda bu sezon ikinci kez yarışacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Milli motosikletçi, 2-3 Nisan tarihlerinde İtalya'da ilk ayağının başlayacağı Avrupa Kupası öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon organizasyonda ilk kez yarışmanın acemiliğini yaşadığını belirterek, "Bu yıl Women's European Cup'ta ikinci sezonum olacak. Geçen sene kupada hiç bilmediğim pistler, hiç görmediğim alışık olmadığım ortamlar ve disiplinleri tanımak için bir tanışma fırsatı oldu." dedi.

Bu sezon daha iyi olacaklarını ifade eden İlayda, "Bu şampiyona dünyanın en büyük kadın şampiyonası. Dolayısıyla burada olmak, dünyanın farklı yerlerinden gelen kadın pilotların arasında bir Türk kadın yarışçısı olarak ülkemi temsil etmek, benim için çok büyük mutluluk ve gurur verici. Hem ülkem adına bir ilk hem de şahsım adına büyük bir hayalin ilk adımı. Burada olabilmek için çok çalıştım ve şimdi daha da çok çalışma zamanı." diye konuştu.

Genç motosikletçi İlayda, "Bu sezon boyunca umarım iyi antrenman yapabilecek fırsatlarım olur. Bu sene hedefim ilk 10'da yer almak. Her sene biraz daha üzerine koyarak şampiyonluk için ilerleyebilirim ve şampiyonluğu ülkemize getirecek güçte olduğuma inanıyorum. Sadece yapmam gereken çok çalışmak ve istikrarlı bir şekilde buna devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Uçar: "Potansiyelini gösterip kupada ilk 10'da yer almasını bekliyoruz"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da İlayda'nın geçen sezon Avrupa Kadınlar Kupası'nda mücadele eden ilk Türk kadın sporcu olduğunu hatırlatarak, "Avrupa'da yarışma başarısını gösterip tecrübesine tecrübe kattı. Bu sezondan itibaren neler yapabileceğini ve hedeflerini artık biliyor. Potansiyelini gösterip kupada ilk 10'da yer almasını bekliyoruz. Bunu başaracak güce ve yeteneğe sahip bir sporcumuz." ifadelerini kullandı.

Uçar, "Artık İlayda'nın yurt içindeki turnuvalarda kadınlar sınıfındaki şampiyonluklarını uluslararası alana taşımasını bekliyoruz. İnşallah hem Türk kadınını hem de Türk sporcusunu önemli pistlerde başarıyla temsil edecek." açıklamasında bulundu.

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