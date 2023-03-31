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Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, sezonun ikinci ayağında Arjantin'de yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ikinci ayağında hafta sonu Arjantin'de yarışacak.

Fatih Çakmak  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Milli motosikletçi Deniz Öncü, sezonun ikinci ayağında Arjantin'de yarışacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre 19 yaşındaki sporcu, Red Bull KTM Ajo takımıyla hafta sonu Termas de Rio Hondo Pisti'nde gerçekleştirilecek Arjantin Grand Prix'sinde podyuma çıkmaya çalışacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden Deniz Öncü, Arjantin'de yarın sıralama turlarında, 2 Nisan Pazar günü ise TSİ 17.00'de sezonun ikinci ana yarışında boy gösterecek.

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