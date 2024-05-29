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Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İtalya ayağında yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 7. ayağı İtalya Grand Prix'sinde piste çıkacak.

Fatih Çakmak  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın İtalya ayağında yarışacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Floransa kentindeki Scarperia e San Piero bölgesinde bulunan Mugello Pisti'nde düzenlenecek Dünya Moto2 Şampiyonası'nda gaza basacak.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla 31 Mayıs Cuma günü serbest antrenmanlarda, 1 Haziran Cumartesi günü de sıralama yarışında mücadele edecek. Milli motosikletçi, 2 Haziran Pazar günü ise TSİ 13.15'te sezonun yedinci ana yarışında podyumda yer almak için damalı bayrağı ilk üçte geçmeye çalışacak.

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