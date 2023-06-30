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Spor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İngiltere'deki antrenmanda kaza geçirdi

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İngiltere'de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağının bugünkü antrenmanlarında kaza geçirdi.

Fatih Çakmak  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İngiltere'deki antrenmanda kaza geçirdi

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu, Donington Park'ta Dünya Supersport Şampiyonası antrenmanında kaza geçirdi. Genel sağlık durumu iyi olan sporcumuzun son durumu yarın Tissot Superpole seansından önce yeniden değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

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