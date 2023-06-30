Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İngiltere'deki antrenmanda kaza geçirdi
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İngiltere'de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağının bugünkü antrenmanlarında kaza geçirdi.
Ankara
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu, Donington Park'ta Dünya Supersport Şampiyonası antrenmanında kaza geçirdi. Genel sağlık durumu iyi olan sporcumuzun son durumu yarın Tissot Superpole seansından önce yeniden değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.