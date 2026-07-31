Milli modern pentatloncular, İstanbul'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na çıkacak

Fatih Çakmak
31 Temmuz 2026•Güncelleme: 31 Temmuz 2026
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası, 3-9 Ağustos tarihlerinde Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
Organizasyonda madalya mücadelesi verecek 7'si kadın 15 milli sporcu şöyle:
Kadınlar: İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Tulya Kesebir, Ebrar Çalışkan, Yaren Kalender, Tuana Özgür, Zeynep Ay
Erkekler: Buğra Ünal, Eren Kıvanç Taşyaran, Muhammed Emir Kurtulan, Jan Demir Vurdum, Arda Meriç, Ali Akaydın, Barış Doğu Çelik ve Mehmet Doruk Özkan.