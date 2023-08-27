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Spor

Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Avrupa şampiyonu oldu

Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krefeld kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Cevdet Ege Mutlu, tek çifte kategorisinde elde ettiği 7.10.62'lik dereceyle yarışı ilk sırada bitirerek Avrupa şampiyonu oldu.

Milli kürekçi, temmuz ayında Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda sekizinci olmuştu.

Bakan Bak, milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'yu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'nın Krefeld kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda tek çiftede gösterdiği başarılı performansla altın madalya kazanan milli kürekçi Cevdet Ege Mutlu'yu kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden milli kürekçimiz Cevdet Ege Mutlu, altın madalya kazanarak bizlere büyük mutluluk yaşattı. Elde ettiği sonuçla tarihi bir başarıya imza atan milli sporcumuz tek çiftede Avrupa şampiyonluğu kazanan ilk Türk kürekçimiz oldu. Kendisini canı gönülden kutluyor, bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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