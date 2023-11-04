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Spor

Milli kick boksçu, dünya şampiyonluğu için dağda güç depoluyor

Milli kick boksçu Soner Dilmaç, kariyerine dünya şampiyonluğu unvanını da eklemek için Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

Nevzat Umut Uzel  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Milli kick boksçu, dünya şampiyonluğu için dağda güç depoluyor Fotoğraf: Nevzat Umut Uzel/AA

Van

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki milli sporcu Dilmaç, 12 yaşından bu yana kick boks yapıyor. Ailesinin desteğiyle başladığı kick boksta 3 Türkiye şampiyonluğu, bir Avrupa Kupası Şampiyonluğu ve bir Avrupa Kupası üçüncülüğü kazanan Dilmaç, gelecek yıl yapılacak dünya şampiyonasına katılıp kürsünün zirvesinde yer alma hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Günün erken saatlerinde antrenmanlarına Erek Dağı'nda başlayan Dilmaç, AA muhabirine, bir yandan üniversite sınavına bir yandan da şampiyonalara hazırlandığını anlattı.

Dağda zorlu şartlarda antrenman yapmanın kendisini motive ettiğini belirten Dilmaç, antrenörleri gözetiminde sıkı bir çalışma programı uyguladığını anlattı.

Gelecekte antrenör olarak milli sporcular yetiştirmek istediğini dile getiren Dilmaç, "Şehit Ferhat Arslan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisiyim. Üniversite sınavına gireceğim. Hedefim beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazanmak. Hayallerimden biri antrenör olmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştirmek." dedi.

Gelecek sene dünya şampiyonasında boy göstermek için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Dilmaç, şunları kaydetti:

"Kick boksa 5 yıl önce ailemin yönlendirmesiyle başlamıştım. Şu an dünya şampiyonu olabilmek için çabalıyorum. Dünya şampiyonasına gidebilmem için bu sene tekrar Türkiye şampiyonu olmam lazım. Daha önce 3 kere şampiyonluk kazandım. Gelecek sene de başarılarıma başarı katıp, ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. En büyük isteğim kick boksun olimpik spor olması. Olimpiyatlarda yarışmak her sporcunun hayali."

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