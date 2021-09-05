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Spor

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, ilk Dünya Kupası puanını elde etti

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, Kazakistan'da düzenlenen Kayakla Atlama Yaz Dünya Kupası'nda gerçekleştirdiği 88 metrelik atlayışıyla 30 sporcu arasına girerek ilk Dünya Kupası puanını elde etti.

Sinem Er   | 05.09.2021
Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu, ilk Dünya Kupası puanını elde etti

Ankara

Türkiye Kayak Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre Fatih Arda, Çekya ve Romanya'da başarılı atlayışlarıyla elde ettiği olimpiyat puanlarının ardından Szczuczynsk kentindeki organizasyonda da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmak için önemli puanlar topladı.

Milli kayakçıyı Kazakistan'da elde ettiği dereceden dolayı kutlayan TKF Başkanı Ali Oto, "Fatih Arda ülkemizi bir kez daha başarıyla temsil etmiştir. Kazakistan'da yapılan Yaz Dünya Kupası'nda kazandığı puanlar bizleri sevindirmiştir. Sporcumuzu ve teknik ekibi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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