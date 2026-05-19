Milli karateciler, Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Almanya'nın Frankfurt kentinde yarın başlayacak organizasyona 50 ülkeden 499 sporcu katılacak. Türkiye, şampiyonada 15 erkek, 13 kadın ve 7 para sporcudan oluşan geniş kadroyla madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonda Türkiye'yi ferdi erkeklerde Nuri Kılıç (kumite 60 kilo), Ömer Abdurrahim Özer (kumite 67 kilo), Ömer Faruk Yürür (kumite 75 kilo), Hasan Arslan (kumite 84 kilo), Uğur Aktaş (kumite +84 kilo) ve Enes Özdemir (kata) temsil edecek.

Ferdi kadınlarda ise Hira Nur Temizel (kumite 50 kilo), Zümra Rezzan İm (kumite 55 kilo), Fatma Naz Yenen (kumite 61 kilo), Elif Güneş (kumite 68 kilo), Zeyna Gaballa (kumite +68 kilo) ve Keyda Nur Çolak (kata) mücadele edecek.

Takım müsabakalarında erkek kumite takımında Uğur Aktaş, Ömer Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel, Umut Eren Gündoğ, Enes Bulut, Eren Akkurt, Hasan Arslan ve Kadir Furkan Genç yer alacak.

Kadın kumite takımında ise Sude Nur Aksoy, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, İrem Durmaz ve Nurbade Buber görev yapacak.

Erkek takım kata kategorisinde Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar ve Ozan Parlak; kadın takım katada ise Keyda Nur Çolak, Hayrulnisa Çiğirdik, Ayşe Yılmaz ve Esra Çelik tatamiye çıkacak.

Para karate kategorisinde Türkiye'yi Nesrin Cavadzade, Oya Ekici, Suna Saraçoğlu, Berkay Uslu, Ahmet Kayra Ödemiş, Mehmet Topal ve Deniz Korudağ temsil edecek.

Milli sporcular, Avrupa'nın önemli organizasyonları arasında yer alan şampiyonada madalya hedefiyle mücadele edecek.