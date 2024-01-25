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Spor

Milli karateci Kutay Coşkun, yeni şampiyonluklara odaklandı

Antrenör babasının yönlendirmesiyle başladığı karatede çeşitli başarılar elde eden 13 yaşındaki Kutay Coşkun, yeni şampiyonluklara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Koray Kılıç  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Milli karateci Kutay Coşkun, yeni şampiyonluklara odaklandı Fotoğraf: Koray Kılıç / AA

Adana

Karateye 8 yaşında başlayan Kutay, bu branşta katıldığı ulusal turnuvalarda dereceler elde etti. Kazandığı başarılarla 2022'de milli formayı giymeye hak kazanan Kutay, son olarak geçen yıl Dünya Karate Federasyonu tarafından 7-10 Aralık'ta İtalya'nın Venedik kentinde 81 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı Karate 1 Gençlik Ligi organizasyonunda 14 yaş ve altı 40 kilogram kategorisinde 3'üncü oldu.

Babası Yusuf Coşkun ve ağabeyinin antrenörlüğünde çalışmalarını sürdüren Kutay, 3'üncü olduğu ligde bu sefer şampiyonluk için ter döküyor.

Milli karateci Kutay Coşkun, AA muhabirine, babasının bu branşta kazandığı başarılardan etkilendiğini söyledi.

Severek yaptığı sporda milli formayı giydiği için gururlu olduğunu anlatan Kutay, ülkeye yeni madalyalar kazandırmak için çalıştığını anlattı.

Haftanın yedi günü, günde çift idman yaparak hedefleri için mücadele ettiğini aktaran Kutay, "2024'te Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Karate 1 Gençlik Ligi'nde şampiyonluk hedefliyorum. Dünya, Avrupa ve olimpiyat oyunlarında derece yapmak istiyorum." diye konuştu.

Kutay'ın ağabeyi ve antrenörü Oğuzhan Coşkun da iyi bir sporcu yetiştirdiklerini söyledi. Babasıyla beraber karate sporuna ailece hizmet ettiklerini anlatan Oğuzhan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz önümüzdeki ay yapılacak Dünya Gençlik Ligi'nde inşallah dünya şampiyonluğu. Kutay, 2026'ya kadar dünya gençlik sıralamasında ilk 12'de kalırsa o yıl yapılacak gençlik olimpiyatlarına katılacak. Hedeflerimiz çok, Allah'ın izniyle daha iyi yerlerde görmeyi hedefliyoruz."

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