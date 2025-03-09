Milli Kadın Atıcılık Takımı bronz madalya kazandı
Milli Kadın Atıcılık Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Ankara
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada 10 metre havalı tabanca büyük kadınlar kategorisinde yarışan milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı bireysel skorları toplamıyla takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.