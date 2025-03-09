Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,140.30
BTC/USDT
84,803.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli Kadın Atıcılık Takımı bronz madalya kazandı

Milli Kadın Atıcılık Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Milli Kadın Atıcılık Takımı bronz madalya kazandı

Ankara

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde devam eden şampiyonada 10 metre havalı tabanca büyük kadınlar kategorisinde yarışan milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı bireysel skorları toplamıyla takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye - Ürdün 3+3 Toplantısı gerçekleştirildi
Sarıkamış Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerle doldu
Van'dan Tahran'a tren seferleri yarın başlıyor
Çorum şehir merkezinin çehresi "Tarihi Kent Meydanı Projesi" ile değişiyor
Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69'uncu oturumuna katılacak

Benzer haberler

Milli Kadın Atıcılık Takımı bronz madalya kazandı

Milli Kadın Atıcılık Takımı bronz madalya kazandı

Atıcılıkta heyecan Büyükler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası ile sürecek

Milli atıcı İlayda Nur Çürük, Avrupa gençler şampiyonu oldu

Milli atıcılar, Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli atıcılar, Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet