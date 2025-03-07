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Spor

Milli judocular, yarın Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak

Milli judocular, yarın Karadağ'da başlayacak Avrupa Kupası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Fatih Çakmak  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Milli judocular, yarın Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-9 Mart tarihlerinde Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Kupası'na 29 ülkeden 314 sporcu katılacak.

Hazırlıklarını antrenörler Hasan Vanlıoğlu, Batuhan Efemgil ve İlknur Kobaş Tepe yönetiminde tamamlayan ay-yıldızlı judocular, kupaya katılmak üzere Karadağ'a gitti.

Podgoritsa Büyükler Avrupa Kupası'nda Türkiye adına 24 erkek ve 21 kadın judocu madalya için tatamiye çıkacak.

Karadağ'da madalya arayacak ay-yıldızlı erkek judocular şöyle:

Alperen Ergün, Tuncay Türkman, Emirhan Karahan (60 kilo), Mihraç Akkuş, Davut Toktay, Ali Bozkurt, Tunahan Dinç (66 kilo), Ejder Toktay, Soner Kumtaş, Niyazi Gökcen, Abdullah Turgutlu (73 kilo), Erman Gürgen, Emir Selim Arı, Musa Şimşek, Muhammed Mustafa Koç, Umalt Demirel (81 kilo), Can Güzel, Enes Pınar, Mertcan Kömpe, Ahmet Burak Çuhadar (90 kilo), Ozan Kazel, Suat Can Yapıcı (100 kilo), Tunahan Tutar ve Recep Ergin (+100 kilo).

Karadağ'da madalya kovalayacak ay-yıldızlı kadın judocular da şöyle:

Emine İkra Candan, Elif Kırt (48 kilo), Buketnur Karabulut, Yaren Kömürcü, Ayşenur Sülün (52 kilo), Ayşenur Budak, Ayşenur Karadağ, Ayşenaz Özdemir (57 kilo), Ezgi Karademir, Minel Akdeniz, Ceyda Vatansever (63 kilo), Eda Karademir, Sümeyye Kaya, Ecem Baysuğ (70 kilo), Hatice Vandemir, Şeyda Nur Çiçek, Gülsüm Ağaç, Ceylan Kocabey (78 kilo), Sema Mete, Yağmur Yılmaz, Kübranur Esir (+78 kilo).

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