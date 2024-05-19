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Spor

Milli judocular Tuğçe Beder ve Salih Yıldız, olimpiyatlara kota aldı

Türkiye Judo Federasyonu, milli sporcular Tuğçe Beder ve Salih Yıldız'ın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldığını duyurdu.

Halil İbrahim Avşar  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Milli judocular Tuğçe Beder ve Salih Yıldız, olimpiyatlara kota aldı

Ankara

Federasyonun X hesabından yapılan paylaşıma göre, Tuğçe Beder kadınlar 48 kiloda, Salih Yıldız ise erkekler 60 kiloda Paris 2024'e katılmaya hak kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bugün başlayan Dünya Judo Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda mücadele eden Tuğçe, 5. oldu.

Bronz madalya maçında Kazakistanlı Abiba Abuzhakynova'ya yenilerek şampiyonayı 5. sırada tamamlayan Tuğçe, olimpiyatlara kota aldı.

Salih ise erkekler 60 kiloda ilk maçını kaybetmesine rağmen olimpik sıralamaya göre Paris 2024'e katılma hakkı elde etti.

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