Milli judocu Vedat Albayrak altın madalya kazandı

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Spor

Milli judocu Vedat Albayrak, 19. Akdeniz Oyunları'nda 81 kiloda altın madalya kazandı

19. Akdeniz Oyunları'nın judo branşında milli sporcu Vedat Albayrak, 81 kiloda altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 30.06.2022
Milli judocu Vedat Albayrak, 19. Akdeniz Oyunları'nda 81 kiloda altın madalya kazandı

Ankara

Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, yarı finalde Fransız Tizie Gnameien'i (10-0) ipponla yenerek finalde İtalya'dan Kenny Komi Bedel'in rakibi oldu.

Final müsabakasında Kenny Komi Bedel'i yenmeyi başaran ay-yıldızlı sporcu, 81 kiloda altın madalyayı boynuna taktı.


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