Milli judocu Vedat Albayrak altın madalya kazandı

Milli judocu Vedat Albayrak, 19. Akdeniz Oyunları'nda 81 kiloda altın madalya kazandı
19. Akdeniz Oyunları'nın judo branşında milli sporcu Vedat Albayrak, 81 kiloda altın madalya kazandı.
Ankara
Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, yarı finalde Fransız Tizie Gnameien'i (10-0) ipponla yenerek finalde İtalya'dan Kenny Komi Bedel'in rakibi oldu.
Final müsabakasında Kenny Komi Bedel'i yenmeyi başaran ay-yıldızlı sporcu, 81 kiloda altın madalyayı boynuna taktı.
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