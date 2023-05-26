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Spor

Milli judocu Bilal Çiloğlu, Avusturya'daki Upper Grand Prix'de ikinci oldu

Judoda, Avusturya’nın Linz kentinde devam eden Upper Grand Prix müsabakalarının ikinci gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ikincilik elde etti.

Musa Samur  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Milli judocu Bilal Çiloğlu, Avusturya'daki Upper Grand Prix'de ikinci oldu

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bilal Çiloğlu 73 kiloda ikinci oldu.

Organizasyonda kadınlar 63 kiloda Minel Akdeniz ve Ayten Yeksan, 73 kiloda Bayram Kandemir ve 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç, ilk müsabakalarında rakiplerine yenildi.

Grand Prix’nin son gününde yarın erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda İbrahim Tataroğlu mücadele edecek.

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