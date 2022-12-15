Dolar
18.65
Euro
19.83
Altın
1,777.26
ETH/USDT
1,287.60
BTC/USDT
17,690.00
BIST 100
5,223.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli judocu Ahmet Çuhadar'ın en büyük hedefi olimpiyat madalyası

Milli judocu Ahmet Çuhadar'ın en büyük hedefi, olimpiyatlara katılıp madalya kazanmak.

Mustafa Çavuş   | 15.12.2022
Milli judocu Ahmet Çuhadar'ın en büyük hedefi olimpiyat madalyası Fotoğraf: Mustafa Çavuş/AA

Samsun

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından 21 yaşındaki Ahmet Çuhadar, Samsun Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda pek çok madalya kazanan milli judocunun en büyük hedefi ise olimpiyat madalyasına ulaşmak.

Ahmet Çuhadar, AA muhabirine, çok hareketli bir çocuk olması nedeniyle ailesinin kendisini spora yönlendirdiğini söyledi.

Ankara'da ailesiyle 12 yıl önce bir spor kulübüne gidip futbol branşına yazılmak istediğini anlatan Ahmet, "Bize futbol kadrosunun dolu olduğunu, judoda ise kontenjan bulunduğunu söylediler ama biz judonun ne olduğunu bilmiyorduk. Bizi judoya yönlendirdiler. Böylece judoya başladım." diye konuştu.

Bugüne kadar katıldığı Türkiye şampiyonalarında birinciliklerinin yanı sıra uluslararası organizasyonlarda da 2 şampiyonluğunun bulunduğuna işaret eden milli judocu, "Sekiz yıldır olimpiyat hazırlık merkezinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Dört yıldır da milli sporcuyum. Hedefim 2028 Olimpiyatları'na katılmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye, Türkiye, Rusya üçlü adım atalım istiyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üniversite gençliğinin profilini çıkarıyor
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
Bakan Kurum: Ayancık'a sağlam, güvenli konutlar ve iki sanayi sitesi kazandırıyoruz
TDV'den sel felaketinin yaşandığı Antalya'ya yardım

Benzer haberler

Milli judocu Ahmet Çuhadar'ın en büyük hedefi olimpiyat madalyası

Milli judocu Ahmet Çuhadar'ın en büyük hedefi olimpiyat madalyası

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet