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Spor

Milli güreşçiler Yasemin Adar ve Ahmet Duman, Bulgaristan'da şampiyon oldu

Bulgaristan'da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın üçüncü gününde milli güreşçiler Yasemin Adar ve Ahmet Duman, altın madalya aldı.

Erkan Tiryaki   | 04.03.2023
Milli güreşçiler Yasemin Adar ve Ahmet Duman, Bulgaristan'da şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar'ın, erkekler serbest stil 57 kiloda ise Ahmet Duman'ın rakiplerini yenerek altın madalya kazandıkları belirtildi.

Turnuvada millilerin madalya sayısının da 9'a yükseldiği kaydedildi.

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