Milli güreşçiler Yasemin Adar ve Ahmet Duman, Bulgaristan'da şampiyon oldu
Bulgaristan'da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nın üçüncü gününde milli güreşçiler Yasemin Adar ve Ahmet Duman, altın madalya aldı.
Ankara
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar'ın, erkekler serbest stil 57 kiloda ise Ahmet Duman'ın rakiplerini yenerek altın madalya kazandıkları belirtildi.
Turnuvada millilerin madalya sayısının da 9'a yükseldiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.