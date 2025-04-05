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Spor

Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası için Slovakya'ya gitti

Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Slovakya'ya gitti.

Halil İbrahim Avşar  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası için Slovakya'ya gitti

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa Güreş Şampiyonası, 7-13 Nisan tarihlerinde başkent Bratislava'da yapılacak.

Bir hafta sürecek şampiyona, serbest stil müsabakalarıyla başlayacak. Hazırlıklarını Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki kamp merkezinde tamamlayan Serbest Güreş Milli Takımı, yola çıktı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mücadele edecek ve teknik direktörlüğünü Ramazan Şahin'in yaptığı milli takımda şu sporcular bulunuyor:

Muhammet Karavuş (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Cabbar Duyum (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), Okan Tahtacı (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Feyzullah Aktürk (92 kilo), Resul Güne (97 kilo), Hakan Büyükçıngıl (125 kilo)

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