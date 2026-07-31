Milli güreşçiler, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na "bol madalya" hedefiyle gidecek

U20 Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Sorumlusu Zafer Başar gözetiminde çalışmalarını sürdüren 36 sporcu, 16-23 Ağustos'ta Slovakya'nın başkenti Bratislava'da madalya mücadelesi verecek.

Başar, AA muhabirine, dünya şampiyonası öncesi düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ilk 3 veya ilk 5'e giren sporcuların milli takıma çağrıldığını, ardından yapılan şampiyonlar turnuvasında en iyi derece alanlarla milli takım kadrosunun belirlendiğini bildirdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 6-12 Temmuz'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektirmeyi başardıklarını anımsatan Başar, şöyle devam etti:

“Salih Yusuf Yazıcı 72 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. İsmail Bereket ve Üzeyir Ayberk Bostan, Avrupa 3'üncüsü oldu. İki de Avrupa 5'incisi çıkardık. Şimdi Sakarya'daki kampımızdan sonra bir kamp daha yapıp 14 Ağustos'ta Slovakya'daki dünya şampiyonasına çocuklarımızı hazırlayacağız. İyi hazırlandık. İnşallah Avrupa'dan daha çok madalya bekliyoruz.”

"Minderde her şey sporcuya kalıyor"

Sporcuların iyi çalıştığını ve inançlı olduklarını dile getiren Başar, Avrupa'da şampiyonluk kazanılmasının diğer sporcuları da motive ettiğini söyledi.

Başar, dünyada kemer almayı isteyen genç güreşçileri en iyi şekilde motive edip hazırlamaya çalıştıklarını anlatarak "Minderde her şey sporcuya kalıyor. Sporcuların o anki inancı, motivasyonu... Her şeyleriyle hazır olursalar ben daha iyi başarılar geleceğine canıgönülden inanıyorum." diye konuştu.

"Tabii ki madalya hedefimiz var. Gönül ister ki 10 sıklette de madalya alalım ama realite var." diyen Başar, 2 ya da 3 altın beklediğini, toplamda 5-6 madalya kazanabileceklerini vurgulayarak "Avrupa Şampiyonası'nda madalya aldık ama maçlara 6 madalya hedefiyle çıktık. Bıçak sırtında maçlardı. İnşallah dünya şampiyonasında şans biraz da bizden yana olur, çocuklarımız biraz daha inanır, biz de ülkemize en iyi şekilde bol madalyayla dönmüş oluruz." dedi.

Kendilerine her zaman güvenen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e teşekkür eden Başar, "Taha Akgül olimpiyat şampiyonu, defalarca dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş bir sporcu. İçimizden gelen biri olduğu için eksiklerimizi çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Kaptan Alkan Akar: İnşallah takımca dünya şampiyonasında derece yapacağız

Takım kaptanı Alkan Akar, 2018'de başladığı güreşte ilk olarak 2023'te dünya üçüncülüğü, ardından da bu yıl Türkiye şampiyonluğu kazandığını belirtti.

Akar, talihsiz bir olay yüzünden Avrupa'da beşinci olabildiğini dile getirerek "İnşallah dünya şampiyonasında telafisini yapacağım. Antrenmanlarımız güzel gidiyor, çok iyi teknik ekibimiz var. Avrupa Şampiyonası'ndan daha başarılı bir dünya şampiyonası geçirebilmemiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de inşallah elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

İlk olarak bu yıl dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini, ilerleyen yıllarda büyüklerde dünyada altın madalya alıp olimpiyatlarda bayrağı göndere çektirmeyi istediğini dile getiren Alkan, "İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağız. Ailemizi, hocalarımızı gururlandırmak için, bizim için de güzel fırsat. Arkadaşlarımızın hepsi çok sıcak kanlı. Tüm sporcu arkadaşlarımı seviyorum. Partner olarak da motivasyon ve disiplin olarak da hepsinin bizde emeği çok büyük. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Furkan Öden: Derece veya şampiyonlukla dönmeyi istiyorum

17 yaşındaki milli güreşçi Furkan Öden de 5 yaşında dedesinin yönlendirmesiyle güreşe başladığını, bu yıl U20'de 60 kiloda Türkiye şampiyonu olduğunu, U17'de ise Türkiye 3'üncülüğünün bulunduğunu kaydetti.

Furkan, çeşitli turnuvalarda da dereceler elde ettiğine değinerek bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda 60 kiloda 17 ve 20 yaş altı kategorilerinde güreştiğini söyledi.

Şimdi dünya şampiyonasında 20 yaş altında mücadele edeceğini aktaran Furkan Öden, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu turnuvaya iyi hazırlanıyorum, Allah izin verirse derece veya şampiyonlukla dönmeyi istiyorum. Burada herkesin hedefi derece almak ve şampiyon olmak. Herkes çok çalışıyor, ekip olarak çalışıyoruz. İnşallah takımca dünya şampiyonasında derece yapacağız."