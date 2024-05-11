Milli Güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı
Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
İstanbul
Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerin üçüncü gününde Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda mücadele etti.
En iyi üçüncü müsabakasında Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı 10-0 mağlup eden Zeynep, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.