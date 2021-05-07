Euro
10.02
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı
logo
Spor

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Tokyo 2020 Dünya Eleme Turnuvası'nda finale yükselen Yasemin Adar, finalde Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşacak.

Musa Samur   | 07.05.2021
Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı Fotoğraf: Borislav Troshev / AA

Ankara

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo 2020 Dünya Eleme Turnuvası’nda kadınlar 76 kilo yarı finalinde Avusturyalı Martina Kuenz’i yenerek finale yükseldi ve olimpiyat kotası kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan başkenti Sofya’da devam eden turnuvada Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, yarı final mücadelesinde dünya üçüncüsü Avrupa ikincisi Martina Kuenz ile karşılaşan Yasemin, Avusturyalı rakibini 10-1 yenerek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli güreşçi, finalde Ukraynalı güreşçi Alla Belinska karşısında altın madalya mücadelesi verecek.

Bakan Kasapoğlu’ndan Yasemin Adar için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri’nde kadınlar 76 kiloda finale yükselerek Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Yasemin Adar’ı kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuzun daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Olimpiyat kotası kazanan milli güreşçimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Yasemin Adar’a Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'ta Kovid-19'dan ölen 750 kişinin cesedinin soğutucu kamyonlarda bekletildiği ortaya çıktı
Türkiye'de 20 bin 107 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri'nde yarı finale yükseldi

Türkiye'deki Bulgaristan göçmenleri 11 Temmuz'da 'sandık sayısı kısıtlaması' olmadan oy kullanabilecek

Bulgaristan'da hükümet kurulamadığı için 11 Temmuz'da yeniden erken seçime gidilecek

Bulgaristan'da hükümet kurulamadığı için 11 Temmuz'da yeniden erken seçime gidilecek
Bulgaristan Müslümanları 'Kardeşlik Sofrası'nda buluştu

Bulgaristan Müslümanları 'Kardeşlik Sofrası'nda buluştu
Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomat daha 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomat daha 'istenmeyen kişi' ilan edildi