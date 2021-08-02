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Spor, Tokyo 2020

Milli güreşçi Yasemin Adar, kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti

Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek, kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

Ercan Doğan   | 02.08.2021
Milli güreşçi Yasemin Adar, kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya kazandı.

Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi. Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Yasemin kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

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