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Spor

Milli güreşçi Selçuk Can, Avrupa Şampiyonası'nda "çifte bayram" yaşatmak istiyor

Milli güreşçi Selçuk Can, Ramazan Bayramı'na denk gelen Avrupa Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım halinde başarı elde ederek ülkesine "çifte bayram" yaşatmak istiyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Milli güreşçi Selçuk Can, Avrupa Şampiyonası'nda "çifte bayram" yaşatmak istiyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - AA

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Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosunda yer alan Can, 17-23 Nisan'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için sıkı çalıştıklarını söyledi.

Takımın genel olarak iyi olduğunu belirten Can, "Geçen sene dünya şampiyonu olan bir takımımız var, 13 yıl aradan sonra. Genç ve güçlü bir takım. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım olarak şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için inancımız da tam ve gücümüz de var çok şükür. İnanıyoruz, takım halinde şampiyon olacağız." diye konuştu.

"Efsane takım olarak tarihe geçmek istiyoruz"

72 kiloda yarışacak Can, şampiyonanın Ramazan Bayramı'na denk geldiğine işaret ederek, "Önümüz bayram. Ülkemize, milletimize, ailemize ve sevenlerimize inşallah çifte bayram yaşatmak istiyoruz. Dualarını esirgemesinler bizden." dedi.

Geçen yıl Sırbistan'da dünya üçüncüsü olduğunu hatırlatan Can, "Şampiyon olmayı, kemer almayı çok istiyorum. Hedefim; büyükler dünya şampiyonu. Bu uğurda elimden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah Allah nasip eder." ifadelerini kullandı.

Can, milli takımda yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Kendimi çok da şanslı hissediyorum. Takımımızda yaşayan bir efsane var; Rıza Kayaalp. Gerçekten onunla aynı takımda olmak inanılmaz derecede gurur verici. Metehan Başar, Burhan Akbudak gibi yeni dünya şampiyonlarımız var. Takım olarak güçlüyüz, inşallah efsane bir takım olarak tarihe geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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