Milli golfçü Deniz Sapmaz, Antalya'daki uluslararası turnuvada şampiyon oldu
Milli golfçü Deniz Sapmaz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Gençler Açık Turnuvası'nda (16. Golf Mad Turkish Junior Open) şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
Ankara
Antalya Golf Club bünyesindeki pasha ve sultan golf sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi.
Üç gün süren turnuvada, Ataşehir Golf Kulübü'nün milli oyuncusu Deniz Sapmaz, genç kızlar gross kategorisinde finalde yaptığı 64 vuruş (-8) skoruyla birinci oldu.
