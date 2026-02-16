Dolar
43.71
Euro
51.82
Altın
4,992.55
ETH/USDT
1,966.00
BTC/USDT
67,707.00
BIST 100
14,339.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Antalya'daki uluslararası turnuvada şampiyon oldu

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Gençler Açık Turnuvası'nda (16. Golf Mad Turkish Junior Open) şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Fatih Çakmak  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Milli golfçü Deniz Sapmaz, Antalya'daki uluslararası turnuvada şampiyon oldu

Ankara

Antalya Golf Club bünyesindeki pasha ve sultan golf sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi.

Üç gün süren turnuvada, Ataşehir Golf Kulübü'nün milli oyuncusu Deniz Sapmaz, genç kızlar gross kategorisinde finalde yaptığı 64 vuruş (-8) skoruyla birinci oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı
İstanbul'daki "Taşlar" suç örgütüne yönelik iddianamenin detaylarına ulaşıldı
İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor
İstanbul'da kadın hakimi silahla yaralayan savcı hakkında 42 yıl 3 aya kadar hapis istemi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Antalya'daki uluslararası turnuvada şampiyon oldu

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Antalya'daki uluslararası turnuvada şampiyon oldu

Milli para golfçüden "ötekileştirme" mesajı: Bastonla yürüyorum ama golfte Avrupa'da bir numarayım

Türkiye Açık Para Golf Turnuvası Antalya'da başlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet