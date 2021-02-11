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Spor

Milli eskrimciler Dünya Şampiyonası'na odaklandı

Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nın hazırlıklarını Bolu'da sürdüren milli sporcular, Türkiye'ye takım halinde altın madalya kazandırmayı hedefliyor.

Zafer Göder   | 11.02.2021
Milli eskrimciler Dünya Şampiyonası'na odaklandı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına devam eden 15 milli sporcu, günde 3 antrenman yaparak nisan ayında Mısır'da düzenlenmesi planlanan şampiyonaya hazırlanıyor.

Kampta daha çok teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yürüten milli eskrimciler, Türkiye'ye madalya kazandırma hedefiyle ter döküyor.

Altı yıldır eskrimle uğraşan milli sporcu Aleyna Ertürk, AA muhabirine, Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürdüklerini, Bolu kampının çok yoğun geçtiğini söyledi.

Günde 3 antrenman yaptıklarını anlatan Aleyna, "Umarım başarılı sonuçlar alacağız. Hepimizin hedefleri var. Dünya Şampiyonası'nda takım halinde birinci olmak istiyoruz. Bireysel olarak da başarılar elde etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Avrupa şampiyonaları ve olimpiyatlarda da başarılı olmak istediğini vurgulayan milli eskrimci, "Daha önce Akdeniz Oyunları'nda yıldızlarda şampiyon, gençler kategorisinde de üçüncü oldum. Bireysel olarak 10'dan fazla Türkiye şampiyonluğum var. Bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatları hedefliyorum. Dünya şampiyonluğu da inşallah gelir." ifadelerini kullandı.

Aleyna, dikkat dağınıklığı olan herkese eskrimi tavsiye ederek, şunları kaydetti:

"Bu sporu seçecek olan kardeşlerime tavsiyelerim var. Bir kere derslerinde daha iyi ve başarılı olabileceklerini düşünüyorum çünkü odaklanmaya çok yardımcı olan bir spor. Dikkat dağınıklığı olan varsa kesinlikle eskrim yapmalı. Ben gayet başarılı oldum. Bu sporda zorluklar yok aslında. Kendine güvenen herkes bu sporu yapabilir ve yapmalı. Başarabilir bence."

Doruk Çika: Kampımız şu anda güzel gidiyor

Milli sporcu Doruk Çika, kampta antrenörler eşliğinde güzel bir dönem geçirdiklerini dile getirdi.

Dünya Şampiyonası'nın tarihinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tam kesinleşmediğini aktaran Doruk, "Yakın zamanda kesinleşeceğini düşünüyoruz. Kamp; sabah koşusu, sabah ve akşam antrenmanı şeklinde geçiyor. Olabildiğince birbirimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Kampımız şu anda güzel gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doruk, her zaman başarı istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız, takım olarak Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde etmek. Bireysel olarak da elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Özelikle Avrupa'da derece istiyorum, umarım bunu başarabilirim. Daha önce yurt dışında derece almadım. Genelde Türkiye şampiyonluklarım var. Ayrıca olimpiyat hedefim var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na maalesef katılamayacağım ama 2024 için elimden geleni yapacağım."

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