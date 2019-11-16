Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
105,379.70
Altın
1,466.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı

Nisanur, Gençler Dünya Kupalarında kadınlar ferdide en iyi dereceyi elde eden Türk sporcu unvanının sahibi oldu.

Halil Ibrahim Avsar   | 16.11.2019
Milli eskrimci Nisanur Erbil, Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı

Ankara

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan organizasyonda Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Nisanur Erbil, gümüş madalya elde etti.

Nisanur, kazandığı bu madalyayla Gençler Dünya Kupalarında kadınlar ferdide bugüne kadarki en iyi dereceyi elde eden milli sporcu oldu.

10 ülkeden eskrimcilerin madalya mücadelesi verdiği organizasyonda mücadele eden olimpik havuz sporcularından Deniz Selin Ünlüdağ 10, Aylin Çakır ise 13. sırayı aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı