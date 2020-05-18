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Spor

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ'ın hayali olimpiyatlara katılmak

Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmesine üzüldüğünü, hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

Fatih Gazioğlu   | 18.05.2020
Milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ'ın hayali olimpiyatlara katılmak

Ankara

Deniz Selin Ünlüdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi ve evde geçirdiği sürece ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tokyo 2020'nin ertelenmesinin madalya almak için fırsat olabileceğine dikkati çeken Deniz Selin, "Olimpiyatlara çok az bir süre kalmışken yaşanan salgın ve sonrasında gelen erteleme kararı her profesyonel sporcu için kötü bir durum. Yaşımdan dolayı ilk başlarda üzülsemde şu an bu durum beni çok etkilemiyor. Çünkü çalışmak için daha fazla zamanım olacak. O açıdan mutluyum." diye konuştu.

Deniz Selin, Ankara'daki evinde çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, "Evde kalmaya artık alıştım. Evde her gün düzenli olarak antrenman yapmaya devam ediyorum. Bunun yanı sıra bol bol resim çiziyor, kitap okuyorum." ifadelerini kullandı. 

"Antrenörlerimizle online iletişim kuruyoruz"

Milli eskrimci Deniz Selin, federasyon ve antrenörleriyle video konferans yoluyla düzenli görüştüğünü söyledi.

Antrenörleri tarafından kendisine gönderilen programlara harfiyen uyduğunu anlatan Deniz Selin, "Bu süreç bittiğinde en iyi şekilde hazır olmak istiyorum. Haftanın belirli günleri antrenörlerimizle video konferans yoluyla görüşüp, antrenman yapıyoruz. Diğer günler ise bize verilen programları uyguluyoruz. Her profesyonel sporcunun en büyük hayali olimpiyatlara katılmaktır. 2021 yılına ertelenen olimpiyatlara katılmak ve oradan bir madalya ile dönmeyi çok istiyorum." şeklinde konuştu.

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