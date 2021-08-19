Milli ciritçi Türkmen'den Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda önemli başarı
Milli ciritçi Esra Türkmen, Kenya'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 8'incilik elde etti. Türkmen, 2016'da bu branşta bronz madalya kazanan Eda Tuğsuz'dan sonra ilk 8'e giren ikinci Türk sporcu oldu.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası finalinde Esra Türkmen, 53.20'lik derecesiyle 8. sırayı elde etti.
Yarışma sonrasında müsabakayı değerlendiren Esra Türkmen, "Yağmur arasında tüm sporcular olarak ne olduğunu anlayamadık, stada gelirken hava güneşliydi. Bekleme süresi biraz soğumama neden oldu. İstediğim yarışmayı çıkaramadım, ama elimden geleni yaptım. Yine de madalya için atılan dereceye bakılınca madalya alamadığım için üzülüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.