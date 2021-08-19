Euro
9.97
Altın
1,781.09
Dolar
8.51
BIST 100
1,439.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli ciritçi Türkmen'den Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda önemli başarı

Milli ciritçi Esra Türkmen, Kenya'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 8'incilik elde etti. Türkmen, 2016'da bu branşta bronz madalya kazanan Eda Tuğsuz'dan sonra ilk 8'e giren ikinci Türk sporcu oldu.

Fatih Çakmak   | 19.08.2021
Milli ciritçi Türkmen'den Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda önemli başarı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası finalinde Esra Türkmen, 53.20'lik derecesiyle 8. sırayı elde etti.

Yarışma sonrasında müsabakayı değerlendiren Esra Türkmen, "Yağmur arasında tüm sporcular olarak ne olduğunu anlayamadık, stada gelirken hava güneşliydi. Bekleme süresi biraz soğumama neden oldu. İstediğim yarışmayı çıkaramadım, ama elimden geleni yaptım. Yine de madalya için atılan dereceye bakılınca madalya alamadığım için üzülüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 19 bin 320 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti
Filistin’de son 24 saatte bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya Başbakanı Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 962 kişi öldü

Benzer haberler

Milli ciritçi Türkmen'den Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda önemli başarı

Milli ciritçi Türkmen'den Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda önemli başarı

2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşulları açıklandı

Türkiye, Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 17'nci kez mücadele edecek

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: Tokyo 2020 en çok finale ulaştığımız olimpiyat oldu

Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: Tokyo 2020 en çok finale ulaştığımız olimpiyat oldu