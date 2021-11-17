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Spor

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu aktif spor hayatını noktaladı

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, 41 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıkladı.

Erkan Tiryaki   | 17.11.2021
Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu aktif spor hayatını noktaladı

Ankara

Ümit Şamiloğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu'na gönderdiği yazıda, 29 sene boyunca milli formayı terletmekten dolayı duyduğu gururu belirterek, "Sporculuk yaşantımı noktalıyorum. Sporculuk yaşantım boyunca desteklerinden dolayı Türkiye Cimnastik Federasyonunun geçmişten bugüne tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası birçok yarışmada ay-yıldızlı formayı taşıyan Şamiloğlu, 32 yıllık cimnastik kariyerinde en önemli başarısını 2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda elde etti. Ümit Şamiloğlu, barfikste altın madalya kazanarak Türkiye'ye bu kategoride Akdeniz Oyunları'nda ilk şampiyonluğu getiren isim oldu.

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