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Spor

Milli cimnastikçi Onbaşı'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür paylaşımı

Onbaşı, "Sayın Cumhurbaşkanım, destek ve emekleriniz için teşekkür ederim. Türk gencinin ve kadınının gücünü gösterdiğim için ayrıca mutluyum. Kızınız altın madalya ile geliyor." dedi.

Hatice Şenses Kurukız   | 29.05.2021
Milli cimnastikçi Onbaşı'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür paylaşımı

Istanbul

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, kendisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Milli sporcu Onbaşı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini tebrik ettiği mesajı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, destek ve emekleriniz için teşekkür ederim. Türk gencinin ve kadınının gücünü gösterdiğim için ayrıca mutluyum. Kızınız altın madalya ile geliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ayrıca, milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla da arayarak tebrik etmişti.

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