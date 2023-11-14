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Spor

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Göztepe Cimnastik Akademi'de velilerle buluştu

Göztepe Cimnastik Akademinin yöneticiliğine getirilen Ferhat Arıcan, akademide eğitim alan sporcuların velileriyle bir araya geldi.

Mustafa Güngör  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Göztepe Cimnastik Akademi'de velilerle buluştu

İzmir

Ferhat Arıcan, Gürsel Aksel Stadı'ndaki şubede düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, en büyük mutluluğun çocuklara ilham vermek olduğunu aktardı.

Göztepe Cimnastik Akademi ile yüzlerce çocuğun hayatına dokunmak istediklerini ifade eden milli sporcu, şöyle konuştu:

"Ben başardım ve olimpiyat madalyası kazandım. Buradaki çocukların arasından da şampiyonlar çıkacak. Yeter ki onları doğru destekleyelim. Bir hareketi kusursuz yapmak için aylarca çalıştım. Başarının temelinde sporcu, aile, eğitim üçlüsünün hatasız çalışması yer alıyor. Artık yepyeni fırsatlar var ve zaman, yeni sporcuların lehine çalışıyor. Sizlerin yapması gereken, çocuklarınızı doğru yönlendirmek, beslenme, dinlenme, uyku gibi çok önemli konularda doğru işler yapmak ve onları çalışmaya teşvik etmek. Bir madalya kazanmak istiyor ancak o gün antrenman yapmıyorsanız, dünyanın başka bir yerinde çalışan sporcunun gerisinde kalırsınız."

Ferhat Arıcan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda da madalya hedeflediğini belirterek, "Rio 2016'ya katıldım, Tokyo 2020'de ülkemizin cimnastikteki ilk ve tek madalyasını kazandım. Kariyerimde birçok ilki yaşayıp, ülkeme yaşattım. Paris'te ise üst üste 2 olimpiyatta madalya kazanan ilk Türk cimnastikçi olmayı hedefliyorum. Göztepe Cimnastik Akademi'de eğitim gören çocuklarımız için böylelikle bir ilham kaynağı daha oluşturacağım." ifadelerini kullandı.

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