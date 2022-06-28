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Spor

Milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalya kazandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Boztepe   | 28.06.2022
Milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte altın madalya kazandı

Oran

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcu Adem Asil, Artistik Cimnastik Erkekler Genel Tasnif yarışmasında serilerini sundu.

Yer aleti, kulplu beygir, halka aleti, atlama masası, paralel bar ve barfikste yarışan Adem, genel tasnifte 84.700 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.

Öte yandan genel tasnifte yarışan bir başka milli cimnastikçi Sercan Demir, yarışmayı 79.000 puanla 10. sırada tamamladı.

Yarışmada İspanyol Joel Plata ikinci, İtalyan Lorenzo Minh Casali üçüncü sırayı aldı.

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