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Spor

Milli boksörler yumruklarını açık havada 'sosyal mesafeli' sallayacak

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki tenis kortu, sporcuların açık alanda antrenman yapabilmeleri için hazırlandı.

Bilal Kahyaoğlu   | 07.07.2020
Milli boksörler yumruklarını açık havada 'sosyal mesafeli' sallayacak

Kastamonu

Milli boksörler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında antrenmanlarını açık havada, sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleştirecek.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki tenis kortunda, sporcuların açık alanda antrenman yapabilmeleri için bazı değişiklikler yapıldı.

Filenin kaldırıldığı korta kum torbalarının asılabilmesi için demir direkler konuldu.

Sporcular, Kovid-19 süresince hava şartlarının uygun olduğu durumda antrenmanlarını salon yerine açık havada sürdürecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkesine dönemeyen Erkek Milli Boks Takımı'nın Kübalı başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm ülkelerin zor günlerden geçtiğine işaret etti.

Kamp merkezinde antrenmanlarını sürdürdüğünü anlatan Nunez, "Antrenmanlarla kendimi psikolojik olarak da zinde tutmaya çalışıyorum. Geçirdiğimiz süreç zor bir süreç. Fiziksel idmanlarla zaman geçirmeye çalışıyorum. Kendimi ileriki zamanda başlayacak kampa hazırlamak için bu idmanları yapıyorum." dedi.

Bazı ülkelerde boksörlerin antrenmanlara başladığını anlatan Nunez, şunları söyledi:

"Başka ülkeler çalışmalarına başladı. İdmanlarını açık alanda sosyal mesafeye uygun şekilde yapıyorlar. Bu fikre ben de katılıyorum. Federasyondan gelen düzenlemeler doğrultusunda idmanlarımızı mesafemizi koruyarak yapacağız. Bunu bir an önce yapmak istiyorum."

Henüz kamp tarihinin belli olmadığını aktaran Nunez, sporcularına kavuşup antrenmanlara başlayacağı günü beklediğini kaydetti.


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