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Spor

Milli boksörler Büşra ve Esra, olimpiyat yolunda kalan 2 kota için ringe çıkacak

Milli boksörler Büşra Işıldar ve Esra Yıldız, Paris Olimpiyatları'nda kadınlarda eksik olan 2 kotayı alabilmek için ringe çıkacak.

Bilal Kahyaoğlu  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Milli boksörler Büşra ve Esra, olimpiyat yolunda kalan 2 kota için ringe çıkacak

Kastamonu

Tayland'da 23 Mayıs-3 Haziran'da gerçekleştirilecek 2. Dünya Olimpiyat Kota Eleme Müsabakaları kapsamında Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamlayan milli boksörler, turnuvanın düzenleneceği ülkeye gitti.

Kadın Boks Milli Takımı'nda daha önce Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Gizem Özer ve Busenaz Sürmeneli, Paris 2024 Olimpiyatları kotası aldı. Büşra ve Esra'nın da kota almasıyla Kadın Boks Milli Takımı, olimpiyatlara tam takım halinde gitmeyi hedefliyor.

Büşra Işıldar: "Paris'e gideceğim, inanıyorum"

Milli boksör Büşra Işıldar, AA muhabirine, yıldızlar, gençler ve 22 yaş altı olmak üzere 4 Avrupa, 1 de dünya şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

Büyükler kategorisinin diğer kategorilerden farklı olduğuna işaret eden Büşra, "İtalya'ya olimpiyat elemesine gitmiştik. Orada olimpiyat kotamız avucumuzun içinden gitti." dedi.

Tayland'da düzenlenecek elemelere iyi hazırlandıklarını dile getiren Büşra, şunları kaydetti:

"Paris'e gideceğim, inanıyorum. Orada da madalya için savaşacağız. Öncelikli hedefim kotayı almak. Ben kendime güveniyorum, hocalarım bana güveniyor. Kotayı alıp geleceğimize inanıyoruz. Burada bir ekibiz. Birimiz olmadan başarı zor oluyor. Hepimiz birbirimize destek oluyoruz. İnşallah güzel haberle döneceğiz."

Esra Yıldız: "İki sıklet kaldı"

Milli boksör Esra Yıldız da 2020'deki Tokyo Olimpiyatları'nda beşinci olduğunu belirtti.

Olimpiyatlara katılabilmek için büyük çaba gösterdiklerini anlatan Esra, "İki sıklet kaldı. Arkadaşım ve ben olimpiyat vizesini alıp tam takım olimpiyatlara gitmeyi istiyoruz. Olimpiyatta da kız takımı olarak büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını vurgulayan Esra, "Yorucu ve tempolu geçiyor. Bu zor bir dönem ama bunu aile ortamında atlatıyoruz. Burada olmaktan mutluyum. Aile ortamı olduğu için zor olan şey, kolay oluyor. Bunu başarıyla taçlandıracağız." diye konuştu.

Türk Kadın Boks Milli Takımı'nın dünya boksunun zirvesinde bulunduğuna dikkati çeken Esra, "İnsanlar artık Türklerle çekinerek maç yapıyor. İki sıkleti de tamamlayıp rekor kırarak olimpiyatlara gitmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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