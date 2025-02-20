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Spor

Milli boksör Sema Çalışkan, dünya şampiyonluğuna odaklandı

Milli boksör Sema Çalışkan, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yumruk sallıyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Milli boksör Sema Çalışkan, dünya şampiyonluğuna odaklandı Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Boksa 2011 yılında hobi amaçlı başlayan 28 yaşındaki milli boksör Sema, 14 yıllık kariyerine 11 Türkiye şampiyonluğu, 3 dünya üçüncülüğü ve 4 Avrupa ikinciliği sığdırdı.

Sırbistan'da mart ayında düzenlenecek dünya şampiyonasına Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Sema, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yoğun çaba harcıyor.

70 kiloda zirve mücadelesi verecek Sema Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa kendini savunmak amacıyla başladığını söyledi. Boksa başladığı yıllarda hırçın bir çocuk olduğunu belirten Sema, dövüş sporlarına ilgi duyduğunu dile getirdi.

Her geçen yıl kendisini daha iyi hissettiğini ifade eden Sema, "Buralara kadar gelip milli bir boksör olmayı hedeflememiştim aslında. Sadece kendimi savunmak ve sporun içinde olmak istedim." diye konuştu.

Kariyerinde birçok başarı elde ettiğini vurgulayan Sema, bu başarıların kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampta olduğunu belirten Sema, şunları kaydetti:

"2025 Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Takım halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sabah akşam antrenman yapıyoruz ve her şey güzel gidiyor. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. İnşallah bunun için çalışmalarımıza sıkı şekilde devam ediyoruz. Hem bireysel hem de takım olarak şampiyonluk hedefliyoruz. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz ve başarı merdivenlerini tırmanacağız."

Antrenmanların yoğun geçtiğini vurgulayan Sema, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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