Euro
7.49
Dolar
6.86
BIST 100
96,602.68
Altın
1,716.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum Çanakkale’nin Çan ilçesinde koronavirüs tedavisi tamamlanıp sağlığına kavuşan 3 kuşak aile Çan Devlet Hastanesi’nden taburcu ediliyor
logo
Spor

Milli boksör Necat Ekinci: Olimpiyat kotası alacağım

Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulanan milli boksör Necat Ekinci, kota hedeflediği 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin kendisi için avantaj olduğunu söyledi.

Berad Büyük   | 15.04.2020
Milli boksör Necat Ekinci: Olimpiyat kotası alacağım

İstanbul

Milli boksör Necat Ekinci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiğini hatırlatan Necat Ekinci, "Olimpiyatların ertelenmesinin beni kötü etkileyeceğini düşünmüyorum. Aksine benim için iyi oldu. Çünkü daha iyi hazırlanabileceğim 1,5 yılım var. Bu süreçte daha iyi çalışıp daha iyi odaklanacağım." ifadelerini kullandı.

Necat Ekinci, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için geçen ay İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen kota müsabakalarının Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini aktardı.

Londra'daki elemelerin 14 Mart'ta başladığını belirten milli boksör, "16 Mart'ta koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Maçların ertelendiği gün son 16'ya kalma mücadelem vardı. Çok şükür iyi bir oyunla maçı kazandım. Benim kilomda olimpiyatlar için 6 kişi kota alabiliyor. Eğer bir maç daha kazanabilseydim çeyrek finale çıkıp hedefime 1 adım daha yaklaşacaktım. Şimdilik nasip olmadı ama turnuva devam edecek ve inşallah sıradaki rakiplerimi yenerek kotayı alacağım." şeklinde konuştu.

Çalışmalarını evinde sürdürdüğünü anlatan Necat Ekinci, şunları kaydetti:

"Kondisyonerimizin verdiği programa göre çalışıyorum. Tabi kamp ortamı gibi olmasa da elimizden geldiğince evden hazırlanıyoruz. İnşallah yakın zamanda her şey normale döner."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 33 bini aştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Virüsü paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz
Market kurallarına uymayanlar hakkında işlem yapıldı
'Türkiye'nin çınarları' Kovid-19'u yendi
Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ülkemize getireceğiz

Benzer haberler

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 94 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 94 kişi daha hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Virüsü paniğe ve rehavete kapılmadan el birliğiyle yeneceğiz

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 33 bini aştı

TVF Başkanı Üstündağ'dan liglerin durumuyla ilgili açıklama: Her türlü seçenek masada

TVF Başkanı Üstündağ'dan liglerin durumuyla ilgili açıklama: Her türlü seçenek masada
'Türkiye'nin çınarları' Kovid-19'u yendi

'Türkiye'nin çınarları' Kovid-19'u yendi
Market kurallarına uymayanlar hakkında işlem yapıldı

Market kurallarına uymayanlar hakkında işlem yapıldı