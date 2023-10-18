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Spor

Milli boksör Emir, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor

Milli boksör Emir Büyükdağ, daha önce üçüncü olduğu 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bu kez birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Milli boksör Emir, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Babası Kamil Büyükdağ'ın yönlendirmesiyle 8 yaşında boksa başlayan 21 yaşındaki milli boksör, 14 yaşında tanıştığı milli takım formasıyla yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Kariyerinde farklı kategorilerde 12 Türkiye şampiyonluğu olan Emir'in, üst minikler kategorisinde Avrupa ikinciliği, 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ile Üniversitelerarası Dünya Boks Şampiyonası'nda ise üçüncülükleri bulunuyor.

Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanan Emir, çalışmalarının karşılığını altın madalya ile taçlandırmayı hedefliyor.

"Takım halinde çok güzel hazırlanıyoruz"

Emir Büyükdağ, AA muhabirine, babasının da boks yaptığını ancak sakatlıktan dolayı bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Babası sayesinde boksa başladığını belirten Emir, "Geçen ay Türkiye şampiyonamızı tamamladık, bu ay kampımız başladı. Hocalarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu birinci hazırlık kampımız, ikinci hazırlık kampımız Karadağ'da olacak." dedi.

Çalışmalarına aralıksız devam ettiğini dile getiren Emir, şunları kaydetti:

"Üçüncülük, ikincilik nasip oldu, sırada inşallah altın madalya var. Her zaman antrenmanımız devam ediyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Takım halinde çok güzel hazırlanıyoruz. Mental ve psikolojik olarak da hazır durumdayız."

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü 4. sınıfta eğitim gördüğünü anlatan milli sporcu, "Üniversitede kalıp öğretim görevlisi olmak istiyorum. Boksla ilgili hedefim de her sporcunun hayali olimpiyat. Bunun için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Bütün takım arkadaşlarım ve benim hedefim Türkiye'de olmayan altın madalyayı getirmek." diye konuştu.

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