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Spor

Milli boksör Elif Güneri koronavirüs sürecinde evinin bahçesinde yumruk atıyor

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evinin bahçesinde antrenman yaparak hedefi olan dünya şampiyonluğuna ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ahmet Özler   | 03.05.2020
Milli boksör Elif Güneri koronavirüs sürecinde evinin bahçesinde yumruk atıyor Fotoğraf: Ahmet Özler/AA

Karabük

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel bir tehdit haline geldiğini söyledi.

Güneri, 22 yıllık spor hayatında ilk kez bu kadar evde kaldığını aktararak, bu sürecin, dinlenme ve aileye zaman ayırma gibi iyi yönlerinden de görülmesi gerektiği kaydetti.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde bulunduğunu aktaran Güneri, herkesin de bu süreçte evde kalması gerektiğini vurguladı.

"İlk hedefimiz koronavirüsü yenmek"

Antrenmanlarını evinin bahçesinde sürdürdüğünü anlatan Güneri, "Spor salonu edasında bir bahçemiz var. Lastikler var, lastik çekiyorum, torbam var, dambıllarım var. Evimin arazisi müsait, koşular yapıyorum. Evde kalıp sporumu da yapabiliyorum." diye konuştu.

Güneri, gelecek süreçteki hedeflerinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki ilk şampiyona koronavirüs, ilk hedefimiz koronavirüsü yenmek. Uluslararası müsabakalar şu anda durduruldu. Olimpiyatlar 2021'e ertelendi. Avrupa ve dünya şampiyonalarında boy göstermek istiyorum. Daha önce Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi oldum. Avrupa şampiyonluğunu tattım ama dünya şampiyonluğunu tatmadım. En büyük amacım dünya şampiyonu olmak. Bu yüzden sabah akşam demeden, koronavirüs demeden bulunduğumuz yeri en iyi şekilde değerlendirerek antrenman yapmaya çalışıyorum."

Genç sporculara da tavsiyelerde bulunan Güneri, bahçede antrenman yaptığı ringin 6 metrekare olduğunu ve herkesin evinin bir odasını ringe çevirerek çalışabileceğini sözlerine ekledi.

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