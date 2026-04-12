Milli boksör Cem Kaya, 3 kez çeyrek finalde elendiği Avrupa Boks Şampiyonası'ndan bu kez altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Milli boksör Cem Kaya, uluslararası turnuvalardaki şanssızlığını yenmeye odaklandı Milli boksör Cem Kaya, 3 kez çeyrek finalde elendiği Avrupa Boks Şampiyonası'ndan bu kez altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Babası, amcaları ve halaları bir dönem milli boksör olan 23 yaşındaki Cem Kaya'nın 4 kardeşi de aktif boks kariyerini sürdürüyor. Kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör, katıldığı bir dünya ile 3 Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finalde elendi.

Cem, 15-26 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'nda bu kez kürsüye çıkarak talihsizliğini yenmeyi hedefliyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren Cem, organizasyona günde çift idmanla hazırlanıyor.

Milli boksör Cem Kaya, AA muhabirine, boksör bir ailede dünyaya geldiğini söyledi. Çok küçük yaşlarda ringe çıktığını dile getiren Cem, babası Bülent, amcaları Savaş, Ulaş, Yetiş ve Barış ile halaları Nehir ve Yağmur Kaya'nın bir dönem milli sporcu olarak ringlere çıktığını anlattı.

Babasının aynı zamanda antrenörü olduğuna işaret eden Cem, "Kardeşlerim Ege, Şamil, Nisa ve Baybars Kaya da aktif olarak boks yapıyor. Türkiye şampiyonu milli sporcudurlar. Doğar doğmaz ringe atılırız. Ailemizde 50'ye yakın milli sporcu var. Yıldızlarda, üst miniklerde, milli takımlarda dövüşen kardeşlerim var. Büyüklerimizden görerek başladık. Küçükken bizi götürürlerdi. Biz de heves ettik, katıldık." diye konuştu.

Katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında birinci olduğunu vurgulayan Cem, "Baktım ki bende de bir gelecek var, ondan sonra devam ettim. Çok şükür buralardayız. Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü son sınıf öğrencisiyim. 71 kiloda dövüşüyorum." ifadesini kullandı.

"Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil edip şampiyonluğumu almak"

Cem Kaya, boksta 13 yılı geride bıraktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"7 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası şampiyonalarda daha önce madalya alamadım. Hep hevesim kursağımda kaldı. 4 kez çeyrek finalde kaybettim. Hedefim oraya çıkıp ülkemi en iyi şekilde temsil edip madalyamı, şampiyonluğumu almak. Hep kıl payı gitti. Ona göre çalışmalarımı sürdürüyorum. Bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten milli sporcu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'na sağladığı imkanlar dolayısıyla teşekkür etti.

Asıl hedefinin olimpiyat madalyası olduğunun altını çizen Cem, "Bu, boksa başlayan her çocuğun hayalidir. Hedefim, olimpiyatlara katılıp madalya almak. Allah'ın izniyle takım olarak iyi hazırlanıyoruz. Her zaman hedefimiz ülkemizi ilk sıralara taşımak. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.