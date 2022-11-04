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Spor

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, omzundan ameliyat edildi

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, omzundan geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç ay ringlerden uzak kalacağını duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 04.11.2022
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, omzundan ameliyat edildi

Ankara

Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Busenaz, TOBB ETÜ Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, "Omzumdan bir ameliyat geçirdim. Bu da demek oluyor ki birkaç ay bokstan uzak kalacağım. Ama sevdiklerim yanımda, moralim iyi merak etmeyin. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Ringdeki deli aslan kızınız daha güçlü bir şekilde geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de milli sporcuyu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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